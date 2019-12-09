القدس المحتلة: مستوطنون يعطبون 40 مركبة في شعفاط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة شعفاط في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى البلدة، وأعطبوا اطارات 40 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في المنطقة.

وخط المستوطنون شعارات عنصرية على الجدران منها "العرب = أعداء"، وثقبوا إطارات السيارات في أكثر من شارع بالحي والذي تحيطه مستوطنة "رمات شلومو".