- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة شعفاط في القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى البلدة، وأعطبوا اطارات 40 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في المنطقة.
وخط المستوطنون شعارات عنصرية على الجدران منها "العرب = أعداء"، وثقبوا إطارات السيارات في أكثر من شارع بالحي والذي تحيطه مستوطنة "رمات شلومو".
كانت هذه تفاصيل خبر القدس المحتلة: مستوطنون يعطبون 40 مركبة في شعفاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.