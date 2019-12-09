اتهام الديمقراطيين لعزل ترامب: وضع مصالحه فوق مصلحة البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال النائب الديمقراطي، جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي التي تعمل لتوجيه اتهامات إلى الرئيس دونالد ترامب، إن الأخير سوف يدان "خلال ثلاث دقائق" لو كان واقفاً أمام محكمة.

وأشار نادلر في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.ان.ان." إلى أنه "نملك قضية صلبة"، مضيفاً "لو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكماً بالإدانة سيصدر في غضون ثلاث دقائق. والتهمة هي أنّ الرئيس وضع مصالحه فوق مصالح البلاد في عدد من المناسبات وطلب تدخل قوة خارجية في انتخاباتنا مرارا".

وحذّر من أنّ ذلك يمثّل "خطراً حقيقياً على عملية الاقتراع" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأطلق الديمقراطيون، في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إجراءات العزل ضد ترامب، مستندين إلى الغالبية التي يحوزون عليها في مجلس النواب. وجاء ذلك على خلفية التقارير عن أنّ ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق حول جو بايدن، الذي قد يكون منافساً له في الانتخابات الرئاسية. ويعلن ترامب براءته في هذه القضية، كما أنّه يندد بما يصفه تحقيقا غير دستوري و"مهزلة".

وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس، خلال الأسبوع الجاري، بصياغة لوائح الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري. وينطلق ذلك، اليوم الإثنين، باستماعها إلى ممثلين عن الكتلتين الديمقراطية والجمهورية، لتقدّم كل منهما استنتاجاتها عن التحقيق.

وغرّد ترامب في "تويتر"، أمس، أنّ هذه الجلسة ستكون "زائفة". وقد تشتمل لوائح الاتهام على إساءة استخدام السلطة وفساد وعرقلة سير أعمال الكونغرس والعدالة.

ومن شأن إطلاق هذه الخطوة أن يسرّع عملية التصويت في جلسة عامة لمجلس النواب حول عزل الرئيس. ويرجّح أن يتم التصويت قبل عيد الميلاد. ويتوجب قبل ذلك إجراء تصويت في اللجنة القضائية بشأن لوائح الاتهام. ولم يستبعد نادلر أن يتم الأمر قبل نهاية الأسبوع.

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وبالنظر إلى الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، فإنّ ترامب سيكون ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونغرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون. ولكن يتوقع في المقابل أن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه غالبية جمهورية مؤيدة له.

ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين بأنّهم تسرّعوا، وبأنّ هدفهم عزل ترامب خشية أن يعجزوا عن هزمه في الانتخابات الرئاسية. ويتعهد الرئيس الجمهوري بأنّه سينتقم عبر صناديق الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في مداخلة عبر قناة "فوكس نيوز"، أمس، "إنّهم يخافون من الانتخابات المقبلة"، معتبرة أنّ تحقيق الديمقراطيين "وصمة عار". وأضافت أنّه في حال توجيه لائحة اتهام بحقه في مجلس النواب، فسيكون بمقدوره التمتع بـ"إجراء عادل" في مجلس الشيوخ، مشددة على أنّه لم يقم "بشيء خاطئ".

ويريد ترامب بعد أن يمسك الجمهوريون بزمام المبادرة في مجلس الشيوخ، أن يستدعي مجموعة من الديمقراطيين للمثول، بينهم بايدن ونجله هانتر. ويتهم الرئيس الأميركي، بلا أدلة، بايدن ونجله بأنّهما فاسدان. وكان الأخير قد عُين في مجلس إدارة مجموعة غازية أوكرانية كبيرة حين كان والده نائباً للرئيس الأميركي السابق، باراك اوباما.

غير أنّ السيناتور ليندسي غراهام، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وحليف بارز لترامب، قال إنّه لا ينصح ترامب باستدعاء شهوده بغية أن يتم الانتهاء سريعاً من إجراء "يمزّق البلاد".

وأعلن غراهام عبر قناة "فوكس نيوز"، "هذه نصيحتي إلى الرئيس: إذا كان مجلس الشيوخ مستعداً للتصويت لصالح تبرئتك، فعليك أن تكون سعيداً وبإمكاننا التحقيق بشأن القصص الأخرى كلها خارج إجراءات العزل". واضاف أنه "فور أن (يقول) 51 عضوا من بيننا إننا سمعنا ما فيه الكفاية، فإنّ هذا الإجراء سينتهي. الرئيس سيبرئ".