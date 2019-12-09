الزكاة تفجر خلافات كبيرة بين قيادات الحوثي في صنعاء

الإثنين 9 ديسمبر 2019

كشفت مصادر محلية في صنعاء، أن هناك خلافات واسعة بين قيادات المليشيا على إيرادات الزكاة التي تفرضها على الشعب اليمني والمحلات التجارية خصوصاً بعد قيام بعض القيادات بالسطو عليها وتحويلها إلى مكاسب شخصية.



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وذكرت المصادر أن قيادات في المليشيا تصر على ضرورة محاكمة سارقي الزكاة وإجبارهم على تسليمها للفقراء وأبناء القتلى، فيما ترى قيادات أخرى تتولى مسؤوليات في حكومة الانقلاب أن الزكاة مسؤولية الحكومة ولا علاقة لهم بها.

وتزايدت عمليات النهب والسلب التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين تحت مسميات عديدة منها المناسبات الدينية والمناسبات الطائفية والمجهود الحربي وغيرها من المسميات التي يقصد بها الإثراء وجمع الأموال .