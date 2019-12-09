إيران تسلم مدان كويتي إلى بلده لإستكمال فترة عقوبته

الإثنين 9 ديسمبر 2019

سلمت إيران، مواطناً كويتياً إلى بلاده لاستكمال عقوبته بالسجن في بلاده تطبيقًا لاتفاقية سابقة بين البلدين لتبادل السجناء.



ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن وكالة (فارس) الإيرانية، أن ”إيران سلمت مدانًا يحمل الجنسية الكويتية إلى بلاده كي يقضي ما تبقى من مدة عقوبته في وطنه، وقد تم تسليمه في مدينة مشهد الإيرانية“.

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ووقعت الكويت وإيران على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، في العاصمة طهران عام 2004.

وسبق أن سلمت الكويت خلال الأعوام الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى بلادهم ممن شملتهم اتفاقية تبادل السجناء