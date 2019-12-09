شاهد .. حوثي يتهجم على معلمة في البيضاء

الإثنين 9 ديسمبر 2019

تهجم قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على معلمة في إحدى مدارس البيضاء، الخاضعة لسيطرتهم بعد رفضها تدريس منهجهم .



وانتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مجدداً انتهاكات ميليشيات الحوثي التي تطال المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وقال الإرياني في تعليقه على الفيديو الذي نشره في حسابه، "القيادي الحوثي المدعو عبدالله الجمالي يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء، على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي اقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في المناهج الدراسية بهدف غسل عقول أطفالنا وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة" .

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وأوضح أن القيادي الحوثي المدعو عبدالله الجمالي تهجم على إحدى المعلمات وهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء، على خلفية رفضها تلقين طلابها، "الخرافات والطلاسم التي أقحمتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المناهج الدراسية، بهدف غسل عقول الأطفال وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة"، بحسب تعبيره.

كما أكد أن الميليشيا الحوثية تجاوزت بممارساتها كل الحدود ولم تسلم من جرائمها وانتهاكاتها المرأة اليمنية التي حظيت عبر كافة مراحل التاريخ بمكانة واحترام وتقدير في عادات وتقاليد وأعراف اليمنيين، التي تحرم المساس بها أو الإساءة إليها بهذه الكيفية التي تقوم بها الميليشيا.

واعتبر أن تلك الممارسات القبيحة يفترض أن تستنهض همم اليمنيين لتجاوز كل خلاف وتوحيد الصفوف والانطلاق لحسم معركة الخلاص من الميليشيا الحوثية واستعادة الدولة.