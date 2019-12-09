شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزم الأمني في عدن تصدر قرار هام وعاجل والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 اصدرت قوات الحزام الامني وقوات الدعم والاسناد وقوات الطوارئ التابعة لادارة امن عدن قرارا وتعميما عاجلا قضت فيه :

1- بمنع استخدام الدراجات النارية 2- منع حمل السلاح الغير مرخص / رخصه عسكريه Advertisements 3- السيارات الغير مجمركة / والسيارات المجهوله من تاريخ 10 ديسمبر الجاري . وشمل قرار قوات الحزام الأمني وقوات الدعم والاسناد وقوات الطوارئ التابعة ادارة امن عدن منع الدرجات النارية ومنع حمل السلاح الغير مرخص والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنيه داخل العاصمة عدن منعاً باتاً . وقالت : "ونرجو من الجميع الالتزام مع هاذا القرار ومساعدة قواتنا البواسل في انجاح الحملة الامنية". واكدت قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد انها ستبداء بتنفيذ هاذا القرار ابتداء من يوم الثلاثاء القادم .

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