شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص والبحث عن مفقودين جراء ثوران بركان في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم الاثنين، مصرع شخص و "احتمالية العثور على مزيد من المتوفين" وذلك عقب

ثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، وهي مقصد سياحي شهير.

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وقال نائب مفوض قيادة العمليات الوطنية جون تيمز لوسائل الاعلام إنه جرى إجلاء الضحية من الجزيرة.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في بيان إنه بينما كان يعتقد في البداية أن ما يقرب من 100 شخص كانوا على الجزيرة أو بالقرب منها وقت ثوران البركان الساعة الثانية وإحدى عشر دقيقة (01:11 بتوقيت جرينتش)، تعتقد الشرطة الآن أن العدد أقل من 50 شخصًا.

وجرى إنقاذ ما لايقل عن 23 شخصا من الجزيرة، في حين لم يتم العثور على 27 شخصا بعد.