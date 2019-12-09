متظاهرون يغلقون الدوائر الحكومية في الديوانية ويعلنون الإضراب العام

وقال مراسل الخليج 365، إن متظاهرين أغلقوا، صباح اليوم، الدوائر الحكومية وأعلنوا الإضراب العام عن الدوام في الديوانية.

وتشهد ساحة الساعة في محافظة الديوانية تظاهرات شعبية حاشدة مستمرة منذ الأول من شهر تشرين الأول الماضي.



كما أغلق متظاهرون غاضبون، مبنى محافظة الديوانية في الأول من الشهر الحالي، وكتبوا على الحواجز الكونكريتية المحيطة بالمبنى: "مغلق بأمر الشعب".