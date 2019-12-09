متظاهرون يغلقون الدوائر الحكومية في الديوانية ويعلنون الإضراب العام

أغلق متظاهرون غاضبون، الاثنين، الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية وأعلنوا الإضراب العام عن الدوام.
وقال مراسل الخليج 365، إن متظاهرين أغلقوا، صباح اليوم، الدوائر الحكومية وأعلنوا الإضراب العام عن الدوام في الديوانية.
وتشهد ساحة الساعة في محافظة الديوانية تظاهرات شعبية حاشدة مستمرة منذ الأول من شهر تشرين الأول الماضي.
كما أغلق متظاهرون غاضبون، مبنى محافظة الديوانية في الأول من الشهر الحالي، وكتبوا على الحواجز الكونكريتية المحيطة بالمبنى: "مغلق بأمر الشعب".
وتشهد ساحة الساعة في محافظة الديوانية تظاهرات شعبية حاشدة مستمرة منذ الأول من شهر تشرين الأول الماضي.
كما أغلق متظاهرون غاضبون، مبنى محافظة الديوانية في الأول من الشهر الحالي، وكتبوا على الحواجز الكونكريتية المحيطة بالمبنى: "مغلق بأمر الشعب".
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