الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن استهداف احد المعسكرات قرب مطار بغداد باربع صواريخ

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن استهداف احد المعسكرات قرب مطار بغداد باربع صواريخ كاتيوشا.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على احد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي ادت الى اصابة ستة مقاتلين".

واضافت ان "قواتنا الامنية باشرت بتفتيش المناطق"، مشيرا الى انها "عثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل اطلاقها".