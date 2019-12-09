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اغتيال ناشط مدني في كربلاء والمحافظة تصدر بيانا بشأن ذلك

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ناشطا مدنيا تم اغتياله وسط كربلاء، فيما اصدرت المحافظة بيانا بشأن ذلك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على الناشط المدني فاهم الطائي أمام فندق الأنصار في منطقه البارودي وسط المدينه القديمه في كربلاء، ما ادى الى مقتله في الحال".

 

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

 

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فيما عقد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي اجتماعا امنيا طارئا مع مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة على خلفية الاعتداءات التي طالت بعض المواطنين (الناشطين) من ابناء المحافظة، حيث وجه "الاجهزة الامنية المختصة بتشكيل فريق عمل بشكل عاجل وسريع من اجل القبض على الارهابيين وتقديمهم للعدالة".

 

واكد الخطابي "على تكثيف الاجراءات من اجل حماية المواطنين والمتظاهرين على حد سواء"، مستنكرا "هذه الاعمال الارهابية التي تطال المواطنين من ابناء المحافظة".

 

وشدد على ضرورة "العمل المكثف من اجل القبض على اولئك الارهابيين وتقديمهم الى العدالة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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