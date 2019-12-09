إصابة 6 مقاتلين جراء سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد الدولي

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، إصابة 6 "مقاتلين" جراء سقوط 4 صواريخ على معسكر قرب مطار بغداد الدولي.

ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، اليوم، فإن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات (لم تسمه) المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى اصابة ستة مقاتلين".

وأضافت أن "قواتنا الأمنية باشرت تفتيش المناطق".

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وأشارت إلى أنها "عثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الساعة 6:30 ت.غ غير أن العراق تعيش أوضاعا أمنية غير مستقرة بالتوزاي مع احتجاجات تضرب البلاد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول تسببت في مقتل نحو 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وإصابة نحو 20 ألفاً.

وتشهد ساحات التظاهر أحداثا دموية تفاقمت خلال الأيام الأخيرة منذ أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوبي العراق، رفضا لتواصل الدعم الإيراني للحكومة العراقية والمليشيات الموالية لها في قتل وقمع المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون في العراق بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.