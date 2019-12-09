البيان : نهج التسامح يلعب دوراً كبيراً في تحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة البيان الإماراتية في إفتتاحيتها اليوم أن نهج التسامح يلعب دوراً كبيراً في تحقيق السلام بين الأفراد وبين الدول والشعوب .



وأشارت إلى أن معظم الخلافات والحروب والصراعات التي شهدها العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية، لعب «غياب التسامح» دوراً كبيراً في إشعالها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت الكثير من الصراعات الطائفية والعرقية والحروب ضد الإرهاب والتطرف، التي يلعب فيها غياب التسامح دوراً كبيراً .

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وأضافت "من هنا كانت مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق عام 2019 عاماً للتسامح، والتي شهدت فعاليات محلية وعالمية متعددة، على رأسها اللقاء التاريخي في فبراير الماضي في أبوظبي بين بابا الفاتيكان وشيخ الجامع الأزهر، ووثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعاها معاً وانطلقت للعالم أجمع" .

وتابعت "وها هي دولة الإمارات في الشهر الأخير من عام التسامح تستضيف اليوم الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحت عنوان «دور الأديان في تعزيز التسامح - من الإمكان إلى الإلزام» بمشاركة 45 شخصية من صناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم، وبحضور دولي لافت من ممثلي الأمم المتحدة وصناع القرار والشخصيات الاعتبارية الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على المستوى الدولي".

وأشارت إلى أنه قد ارتأى منتدى تعزيز السلم استكمالاً لجهود دولة الإمارات وتثميناً لقرارها باعتبار عام 2019 عاماً للتسامح أن يجعل ملتقى أبوظبي مناسبة لإطلاق حوار حضاري حول صياغة مفهوم جديد للتسامح أكثر فاعلية وسخاءً، وأن يشكل فضاءً رحباً لتعزيز الأخوة الإنسانية.