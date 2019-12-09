الطبش: تعزيز وحدة الصف الوطني يبقى الاولوية وهذا ما عبّر عنه الخطيب

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش جارودي،​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تعزيز وحدة الصف الوطني والإسلامي يبقى الاولوية والأساس للاستقرار في البلد وهذا ما عبّر عنه السيد ​سمير الخطيب​ بسحب اسمه".

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