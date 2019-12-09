عبّر الناشط السياسي سليم حداد على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ما يجري على الساحة السياسية اليوم بأنه "فرض اللغة العربية لسعد الحريري: رتّب الكلمات التالية بطريقتين مختلفتين بالمعنى.
ليس - احد - بل - آخر - أنا.
في ٢٦ تشرين الثاني ''ليس أنا، بل أحد آخر''.
في ٨ كانون الاوّل ''ليس أحد آخر، بل أنا''. العلامة : ٢٠/٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر سليم حداد: فرض اللغة العربية لسعد الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.