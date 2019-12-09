سليم حداد: فرض اللغة العربية لسعد الحريري

عبّر الناشط السياسي سليم حداد على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ما يجري على الساحة السياسية اليوم بأنه "فرض ​اللغة​ العربية لسعد الحريري: رتّب الكلمات التالية بطريقتين مختلفتين بالمعنى.

ليس - احد - بل - آخر - أنا.

في ٢٦ تشرين الثاني ''ليس أنا، بل أحد آخر''.

في ٨ كانون الاوّل ''ليس أحد آخر، بل أنا''. العلامة : ٢٠/٢٠.