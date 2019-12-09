عطالله: ما يقوم به الحريري ليس تصرف رجل دولة مسؤول

اكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله ، ان "ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ليس تصرف رجل دولة مسؤول"، مشيراً الى ان "الحريري أحدث صدمة للناس الذين سبق أن وعدهم بدولة مدنية من خلال إعلان ترشيحه من دار الفتوى".
وفي حديث تلفزيوني اوضح عطالله ان "كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل حول مخطط لتدمير لبنان اتضح من خلال ما جرى اليوم"، مشدداً على انه "منذ اليوم الأول كانت هناك تدخلات خارجية على خط تسمية رئيس الحكومة المكلف".
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