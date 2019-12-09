عطالله: ما يقوم به الحريري ليس تصرف رجل دولة مسؤول

اكّد وزير المهجرين في حكومة ​تصريف الأعمال​ غسان​ عطالله ​، ان "ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ليس تصرف رجل دولة مسؤول"، مشيراً الى ان "الحريري أحدث صدمة للناس الذين سبق أن وعدهم بدولة مدنية من خلال إعلان ترشيحه من ​دار الفتوى​".

وفي حديث تلفزيوني اوضح عطالله ان "كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ حول مخطط لتدمير لبنان اتضح من خلال ما جرى اليوم"، مشدداً على انه "منذ اليوم الأول كانت هناك تدخلات خارجية على خط تسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف".