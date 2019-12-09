التحكم الروري: تمت معالجة تجمع المياه على جسر المكلس

افادت ​غرفة التحكم المروري​ انه "وبعد التنسيق مع فرق الاشغال تمت معالجة تجمع للمياه على جسر ​المكلس​ و​حركة المرور​ طبيعية في المحلة".

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