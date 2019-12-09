البنتاغون: إمكانية التفاوض مفتوحة دائما مع كوريا الشمالية

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، أن بلاده مستعدة دائما للمفاوضات مع ​كوريا الشمالية​، مشددا على أن "إمكانية التفاوض مفتوحة دائما". وفي ​مقابلة​ مع قناة Fox News، لفت إسبر الى أن "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ والرئيس ​دونالد ترامب​ أكدا أننا نريد التفاوض ونريد تحقيق هدفنا بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية"، لافتا الى أن مهمته الرئيسية هي "ضمان الاستعداد للدفاع الأميركي، لكن مهمتي الثانية هي إعطاء دبلوماسيينا الفرصة للتفاهم".

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