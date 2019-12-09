مقتل شخص وإصابة طفل اثر اعتداء صاروخي بريف حماة الشمالي بسوريا

قتل شخص وأصيب طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة ب​ريف إدلب الجنوبي​ بالقذائف الصاروخية على قرية العزيزية و​مدينة السقيلبية​ ب​ريف حماة​ الشمالي في ​سوريا​.

هذا وتنتشر في إدلب وريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم ​جبهة النصرة​ الإرهابي- المحظور في ​روسيا​ والعديد من الدول الأخرى، تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي العاملة على حمايتها.

وتعاني سوريا، منذ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله ​القوات​ الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.