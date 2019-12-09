ثورة بركان في جزيرة تابعة لنيوزيلندا والسلطات تتحدث عن وقوع إصابات

ثار بركان في جزيرة تابعة لنيوزيلندا والسلطات تحدث عن وقوع إصابات وفقدان عدد من المواطنين.
وأوضحت السلطات أن حوالي 100 شخص كانوا في المنطقة المجاورة للبركان عندما بدأ الانفجار في "وايت ايلاند" على بعد حوالي 50 كيلومترا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية النيوزيلندية".
من جهتها، لفتت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي إلى ان عددا من السياح بين المفقودين في الوقت الذي بدأت فيه خدمات الطوارئ عملية إنقاذ.
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