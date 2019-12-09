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الحزب الحاكم في فنلندا ينتخب أصغر رئيسة للوزراء

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اختار ​الحزب الاشتراكي​ الديمقراطي الفنلندي الذي يقود حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب وزيرة النقل ​سانا مارين​ (34 عاما) لتصبح أصغر رئيس حكومة إلى الآن وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني.

واستقال ريني منذ أيام بعد أن قال حزب الوسط، أحد أحزاب الائتلاف، إنه فقد الثقة به بسبب إدارته ل​إضراب​ العاملين في البريد.

وقالت مارين للصحفيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين "لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة"، مشيرة الى أنه "لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف".

ووافق الائتلاف الذي تكون قبل ستة أشهر على الاستمرار بنفس برنامجه بعد أن أعلن ريني تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط.

وتغيير ​القيادة​ في هذا الوقت محرج ل​فنلندا​ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى نهاية العام وتلعب دورا رئيسيا في جهود وضع ميزانية التكتل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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