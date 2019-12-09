وضع الطرقات صباح اليوم في بعض المناطق اللبنانية

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة ضمن زحلة والبقاع هي: سعدنايل تعلبايل مفرق المرج، بينما اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك، وجميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة.
الطرقات المقطوعة من الشمال باتجاه بيروت: ساحة النور - البداوي - جسر البالما - البحصاص -(البحرية) - المنية - أوتوستراد القلمون - ساحة حلبا - مفرق منيارة.
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