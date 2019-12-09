حكومة فنلندا برئاسة أصغر رئيسة وزراء في تاريخها









اسماء السيد - هلسنكي: انتخب الاشتراكيون الديموقراطيون في فنلندا الأحد أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، هي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عامًا.

فازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق، لتخلف أنتي ريني، المنتهية ولايته، بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.

أعلنت مارين أمام الصحافة مساء الأحد "يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة"، فيما حاولت تجنب الإجابة عن أسئلة بشأن عمرها.

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قالت "لم أفكّر يومًا بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".

باتت أيضً من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عامًا.

وكان رئيس الوزراء السابق يحكم استنادًا إلى ائتلاف يسار الوسط المشكّل من خمسة أحزاب، وذلك منذ يونيو. ومن غير المتوقع أن يؤدي تعيين سانا مارين إلى تغيير سياسي كبير على مستوى إدارة الاشتراكيين الديموقراطيين للائتلاف.

قالت مارين "لدينا برنامج حكومي مشترك التزمنا به". وكان حزب مارين فاز في الانتخابات التشريعية في إبريل على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.