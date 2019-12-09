شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: التخلى عن جماعة الإخوان الإرهابية أهم مطالبنا لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تخلى قطر عن دعم وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية أهم مطلب من مطالبنا للدوحة".. هذا ما أكده ضاحى خلفان نائب شرطة دبى السابق، خلال تحذيراته المتواصلة من تنظيم الإخوان الإرهابى.

وأشار "خلفان" إلى أنه يتمنى تحقيق مصالحة بين دول الرباعى العربى وقطر، شريطة أن تنفذ الدوحة المطلوب منها وعلى رأسها التخلفى عن الإخوان، قائلا: "نتمنى أن المصالحة تكون صادقة بين كل الأطراف، والتخلى عن جماعة الإخوان والتخلى عن تأييد الميليشيات والمتمردين مطلب على الجميع على قطر وغير قطر، مضيفًا: "قطر متورطة فعلا بدعمهم".

وحذر وصف ضاحى خلفان، نائب شرطة دبى السابق، من جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبا بتكاتف الجميع لمواجهة هذا التنظيم الإرهابى، قائلا لـ"الخليج 365": "مواجهتنا مع تنظيم سري عالمي إخواني ينبغي أن نتصدى له.. كل الذين أرادوا مسايرته لم يسلموا من غدره"، واصفا المصريين بالشعب الواعى الذى يعى جيدا المؤامرات التى يدبرها له الأعداء، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال: "اختراق الشعب المصري بشوية إخونجية وعملاء دول أجنبية لن يحدث شرخا فى تلاحم الشعب المصرى"، مضيفًا: "الحقيقة التى لا غبار عليها أن الشعب المصري واع لكل المؤامرات التي يدبرها الأعداء".