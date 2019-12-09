شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية لحقوق الإنسان" تناقش "مراجعة وتحديث قانون العقوبات فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتهدف الندوة إلى بلورة توصيات ومقترحات ذات طبيعة عملية لتحديث قانون العقوبات المصرى الصادر فى العام 1937 بما يتواكب مع تطورات الفلسفة العقابية والضمانات الواردة فى الدستور المصرى، واتساقا مع تكثيف الجهود الرسمية فى مجال تعزيز تبنى الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات التى انضمت إليها البلاد.

ومن المقرر أن يشارك فى أعمال الندوة ممثلون عن المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المتخصصة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومراكز البحوث وأساتذة القانون والإعلاميين.