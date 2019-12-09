"سحب وأمطار وشبورة".. الأرصاد تكشف طقس الـ48 ساعة المقبلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 48 ساعة "الاثنين- الثلاثاء".

وتوقعت الهيئة، أن يسود الاثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 12 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 22 15

جنوب سيناء والغردقة 24 18

شمال الصعيد 22 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 13

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وعن طقس الثلاثاء، توقعت الهيئة، أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 13

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