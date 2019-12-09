ولي العهد السعودي يعزي ترامب في ضحايا حادثة فلوريدا

أجرى سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد نقل للرئيس الأميركي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة. اقرأ أيضاً...خادم الحرمين يعزي ترامب في ضحايا حادثة فلوريدا وجدد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأميركية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه. Advertisements

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