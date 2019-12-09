حالة الطقس: بارد وماطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد اليوم، الإثنين، لذا يكون الجو غائما وباردا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

وهذه الليلة يكون الجو غائما وباردا وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قويه أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما وبارداً نسبياً إلى بارد ، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .