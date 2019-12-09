محمد بن سلمان يعزي ترامب.. ويصف حادث فلوريدا بـ"المأساوي"

محمد بن سلمان يعزي ترامب.. ويصف حادث فلوريدا بـالمأساوي

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيا، الإثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا حادث ولاية فلوريدا.



ووصف ولي العهد السعودي الحادث بـ"المأساوي"، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل للرئيس ترامب مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدد الأمير محمد بن سلمان - خلال الاتصال - التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على التعاون المطلق من قبل الجهات المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

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وكان مسؤولون سعوديون قدموا، الجمعة، تعازيهم للشعب الأمريكي ولعائلات المتضررين جراء إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 بينهم المهاجم، وإصابة 8، واصفين الحادث بأنه "مأساوي".

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدم العاهل السعودي تعازيه وخالص مواساته لترامب وأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

وأكد الملك سلمان للرئيس الأمريكي وقوف المملكة بجانب الولايات المتحدة، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية، للوصول إلى جميع المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث.