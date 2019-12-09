شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان في نيوزيلندا ... "الوكالة الوطنية" تحذر والان نبدء بالتفاصيل
ثار بركان في جزيرة وايت أيلاند بنيوزيلندا اليوم الاثنين مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في السماء، وسط أنباء عن إصابة عدة اشخاص، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.
وأصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا تحذيرًا وطنيًا بحدوث ثوران بركاني متوسط.
وقالت الوكالة "يحدث ثوران بركاني متوسط في وايت أيلاند وهو ما يمثل خطرا على المنطقة المجاورة للبركان مباشرة".
وأبلغت خدمة إسعاف سانت جون صحيفة "نيوزيلند هيرالد" أنها تعتقد أن ما
يصل إلى 20 شخصًا يحتاجون إلى علاج طبي.
ويُعتقد أن ما يصل إلى 100 شخص كانوا على الجزيرة عندما ثار البركان في حوالي الساعة 14:30 مساء الاثنين (01:30 بتوقيت جرينتش).
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