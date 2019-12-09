مصادر للشرق الأوسط: إرباك إثر توجيه دعوات المشاركة في أجتماع مجموعة الدعم الدولية

كشفت مصادر وزارية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الدعوة ل​لبنان​ للمشاركة في اجتماع باريس لـ"مجموعة الدعم الدولية"، وجهت إلى أمين عام وزارة الخارجية ​هاني شميطلي​، فيما أرسل السفير الفرنسي لدى لبنان، ​برونو فوشيه​، إلى الرئيس ​ميشال عون​ ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ نسخة منها"، لافتة إلى "حدوث إرباك إثر توجيه الدعوات".

وأوضحت المصادر أنه "من المفروض أن يرأس شميطلي ​الوفد اللبناني​، لكن الإرباك الذي حصل دفع لاقتراح أن يرأس الوفد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، ​علي حسن خليل​، الذي اعتذر، وجرت بعدها اتصالات أفضت إلى أن يرأس المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ ​أنطوان شقير الوفد، ومشاركة شميطلي ومدير الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية والمغتربين​، السفير ​غدي خوري​، بالإضافة إلى هازار كركلا من الفريق الاقتصادي لرئيس ​الحكومة​. كما طرح أن يشارك في الوفد مدير عام ​وزارة المالية​ آلان بيفاني، على أن ينضم ​السفير اللبناني​ لدى ​فرنسا​ رامي عدوان إلى الوفد"، مؤكدة أن الأمر لم يُحسم بعد.



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