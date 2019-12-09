ولي العهد السعودي يعزي ترامب في ضحايا حـادث فلوريدا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد وعبر عن تعازيه ودعمه لعائلات ضحايا إطلاق الرصاص بقاعدة بحرية في فلوريدا.
وأكد ولي العهد للرئيس الأميركي أن السلطات السعودية ستعرض تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وستزودها بكل المعلومات التي تساعد في التحقيقات.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، قد اعلن ان المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن يرديه أحد نواب قائد الشرطة قتيلا.
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