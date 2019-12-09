ولي العهد السعودي يعزي ترامب في ضحايا حـادث فلوريدا

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمس الأحد وعبر عن تعازيه ودعمه لعائلات ​ضحايا​ إطلاق الرصاص بقاعدة بحرية في ​فلوريدا​.

وأكد ولي العهد للرئيس الأميركي أن السلطات السعودية ستعرض تعاونها المطلق مع ​الولايات المتحدة​ وستزودها بكل المعلومات التي تساعد في التحقيقات.

وكان ​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي​، قد اعلن ان المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا ب​ولاية فلوريدا​ الأمريكية، قبل أن يرديه أحد نواب قائد ​الشرطة​ قتيلا.