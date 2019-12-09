مستشار الأمن القومي الأميركي: نعمل على ترتيب لقاء بين ترامب ولافروف

أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون ​الأمن​ القومي ​روبرت أوبراين​، أن ​البيت الأبيض​ يعمل على ترتيب لقاء بين ​دونالد ترامب​ ووزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، مشيرا إلى أن من بين القضايا التي قد تبحث، الحد من التسلح.

وأوضح أوبراين لقناة "سي بي إس" انه "سننتظر ونرى. لكن أعتقد أن هناك احتمال بحدوث ذلك اللقاء".

وأضاف: "عندما زار وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ​روسيا​، التقى به الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​. هذه أحدى المبادئ التي تحدثنا عنها في العلاقات مع الصينيين والروس وغيرهم، مبدأ المعاملة بالمثل".