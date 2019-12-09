مستشار الأمن القومي الأميركي: نعمل على ترتيب لقاء بين ترامب ولافروف

أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، أن البيت الأبيض يعمل على ترتيب لقاء بين دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن من بين القضايا التي قد تبحث، الحد من التسلح.
وأوضح أوبراين لقناة "سي بي إس" انه "سننتظر ونرى. لكن أعتقد أن هناك احتمال بحدوث ذلك اللقاء".
وأضاف: "عندما زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو روسيا، التقى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه أحدى المبادئ التي تحدثنا عنها في العلاقات مع الصينيين والروس وغيرهم، مبدأ المعاملة بالمثل".
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