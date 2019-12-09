تظاهرات احتجاجية في كولومبيا احتجاجا على سياسات الرئيس إيفان دوكي

تظاهر عشرات الآلاف من الكولومبيين في الشوارع، خلال الإضراب العام الذي تنظِّمه نقابات وتنظيمات عمالية، محتجين ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس اليميني إيفان دوكي، وتركَّزوا في ساحة بوليفار في العاصمة بوجوتا، وحَمَلَ المتظاهرون لافتات منددة بالاوضاع الاقتصادية.

ويحتج الكولومبيون على إصلاحات المعاشات التقاعدية والإصلاحات العمالية المحتملة للحكومة والنية المفترضة لبيع بعضٍ من كبرى الشركات المملوكة للدولة مثل "إيكوبترول". ويطالبون بتحسين التعليم، والتعريفة في الخدمات الكهربائية، وضد قتل الزعماء الاجتماعيين والسكان الأصليين، وضد ​العنف المسلح​، والمطالبة بالوفاء باتفاقات ​السلام​، لصالح حقوق الإنسان، واحترام حقوق المثليين.