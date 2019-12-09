الخارجية الأميركية: بومبيو سيستقبل لافروف في واشنطن يوم الثلاثاء

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو سيستقبل الثلاثاء في ​واشنطن​ نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".

وكانت متحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ قد أشارت في تصريح يوم الجمعة الفائت الى أنه "يتم الاعداد" لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.

ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في ​سوريا​ و​أوكرانيا​، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ الاثنين في ​باريس​ حول النزاع في شرق أوكرانيا.