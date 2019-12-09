الخارجية الأميركية: بومبيو سيستقبل لافروف في واشنطن يوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو سيستقبل الثلاثاء في واشنطن نظيره الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".
وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت في تصريح يوم الجمعة الفائت الى أنه "يتم الاعداد" لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.
ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين في باريس حول النزاع في شرق أوكرانيا.
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