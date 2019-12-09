العربي المحرشي*: أي تقارب مع “البيجيدي” يجب أن يقرره مؤتمر الحزب

T1- كيف تنظر إلى التقارب بينكم وبين “البيجيدي“؟

ليس هناك أي تقارب، ومن يقول بذلك، يروج كلاما لا أساس له من الصحة، لأن الذي يحدد التقارب من عدمه هوالمؤتمر المقبل للحزب، ومادام المؤتمر لم ينعقد بعد، فإن كل حديث عن التقارب أو التحالف يبقى مجرد كلام.

2- بما في ذلك ما حدث في مجلس جهة طنجة..

ما وقع في انتخاب مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أمر عادي جدا على مستوى الجماعات الترابية، لدينا59 مجلسا جماعيا نشتغل فيه مع “البيجيدي“، و29 مجلسا نحن من نساندهم فيها. إذن، التحالف من أجل تدبيرالمجالس شيء، والتحالف السياسي شيء آخر تماما..

3- لماذا هذا الجفاء بينكم وبين البيجيدي؟ ألم يحن الوقت لتطبيع العلاقات بين الطرفين؟

طبعا لم يأت الوقت المناسب لذلك حتى الآن، وحين تتضح الأمور لدينا ولديهم يمكن إذاك إنجاز التقارب في الواقع.

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4- وما المطلوب من وجهة نظرك لحصول هذا التقارب؟

المطلوب سيحدده المؤتمر وليس أي شخص آخر، فالمؤتمر هو من سيحدد الخط السياسي الملائم للحزب. أما الآن،فكل ما يُقال يخالف الخط السياسي المعتمد لدينا منذ المؤتمر الأخير.

5- وما رأيك في رسائل الغزل بين “البيجيدي” و“البام“؟

رسائل الغزل المتبادلة حاليا، هي بين العدالة والتنمية وعبداللطيف وهبي، وليس مع “البام“.

6- العربي المحرشي هل هو مع التقارب مع “البيجيدي“؟

علاقتي طيبة مع قادة “البيجيدي“، لكن بيننا خلافات في التوجهات، وأي تغيير في الخطب السياسي لحزبنا يجبأن يخرج من المؤتمر، وإذا قرر المؤتمر التقارب بيننا وبين “البيجيدي“، فما على القيادة إلا أن تُفعّل الخط السياسيالمعتمد من قبل المؤتمر.