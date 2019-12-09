شكرا لقرائتكم خبر عن ألف سائح عالقون في نيوزيلندا بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
وأدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال وجنوب البلدة، التي تقع بالقرب من نهر فرانز جوزيف الجليدي، إلى إغلاق الطرق في الاتجاهين وأصبح السبيل الوحيد لدخول البلدة أو الخروج منها هو المروحية.
وقال الدفاع المدني إنه ليس من المرجح أن يتم فتح الطريق قبل يوم الجمعة المقبل. في غضون ذلك، هناك ما يكفي من الطعام والإمدادات للأشخاص والسياح المحاصرين في البلدة.
وقال بروس سميث عمدة مقاطعة ويستلاند لشبكة "ستاف" الإعلامية المحلية: "نحن نشعر بالذهول اليوم ويمكن القول إن هذا يعد خبرا سيئا للغاية لقطاعنا السياحي"، مؤكدا أن هناك 970 سائحا تقطعت بهم السبل في فرانز جوزيف.
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