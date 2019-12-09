شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لعشرات المكبلين.. والأمن يتهم «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أظهر مقطع فيديو صادم عشرات العراقيين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، بعد مجزرة الخلاني في بغداد مساء (الجمعة)، وتداول ناشطون عراقيون ومواقع إخبارية الفيديو بشكل واسع أمس (الأحد)، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الشباب المكبلين في المقطع: «إن أحد المسلحين ناداه (في إشارة إلى مهاجمة عدد من المسلحين المحتجين في ساحة الخلاني والسنك) مهدداً بقتله إن لم يأت، وحين اقترب منه انهمر عليه ضرباً بالبندقية».

وسمع في الفيديو أحد عناصر الأمن من قيادة عمليات بغداد يطمئن المعتقلين قائلاً: نحن من قيادة عمليات بغداد، لا تقلقوا سيطلق سراحكم، هؤلاء من كتائب «حزب الله».