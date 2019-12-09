شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة في واشنطن.. أزمة «سد النهضة» تراوح مكانها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)فيما لاتزال أزمة سد النهضة تراوح مكانها رغم العديد من الاجتماعات، تستضيف العاصمة الأمريكية اليوم (الإثنين) جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية تتعلق بقواعد الملء والتشغيل، على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ومشاركة البنك الدولي. ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، التي نصت على عقد أربعة اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان في الولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.
وكانت آخر جولتين بين الخبراء الفنيين للدول الثلاث قد تعثرت بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتخزين والتشغيل.
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