شاهد بالفيديو.. السعودية تستضيف علناً اسرائيليين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشفت وسائل اعلامية عبرية، جانبا من استضافة السعودي المطبع محمد سعود لصهاينة داخل منزله بالرياض.

ويظهر الفيديو الذي نشرته تلك الوسائل أحد اليهود الذين تم استضافتهم، وهو ينشد أغنية يهودية شعبية، وخلفه يهودي آخر يردد أنغام الأنشودة مع السعودي المطبع.

وسبق للسعودي المطبع أن ظهر في فيديو مؤخرا، وهو يستضيف عددا من “الإسرائيليين” داخل منزله في الرياض، بعلم السلطات السعودية التي اعتادت على اعتقال أي ناشط ينتقد نظام الحكم السعودي بينما تسمح للمطبعين باستقبال الصهاينة القادمين من اسرائيل.

يذكر أن نشطاء ومدونين كانوا قد تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسعودي المطبع ،وهو يلتقي جيسون غرينبلات مبعوث ترامب للشرق الأوسط ومهندس صفقة القرن وقائد قطار التطبيع.

كما انتشر مقطع فيديو مثير للجدل للسعودي المطبع أيضا، والذي دعا فيه فيه بالعبرية لإسرائيل بأن تنتصر على قطاع غزة.

وكان المقطع قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة للمطبع وهو يقول : ” مواطنو إسرائيل، أنا موجود في الرياض بالسعودية، وأريد أن أدعو لكم بالنصر على الإرهاب.. أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي، وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب”.

كما ظهر أيضا المطبع السعودي في مقطع سابق وهو يحثّ اليهود على التصويت لنتنياهو.