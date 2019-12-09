شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أنقرة الاقتصادية تتصاعد.. مطعم تركى يغلق أبوابه بسبب تراجع الزبائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأزمة الاقتصادية التركية طالت أيضا المطاعم فى مدينة إسطنبول، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية أن أحد مطاعم إسطنبول الشهيرة أعلن توقفه عن تقديم المأكولات نتيجة لتراجع عدد زبائنه.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن مطعم "ما بين للمشويات" الواقع بمنطقة "ألتون زادة" فى مدينة إسطنبول اشتهر بتقديم أكلات ولاية غازى عنتاب، حيث تأسس المطعم فى عام 2003 على يد مصطفى دميرجان مالك مطعم جاويش أوغلو للمشاوي والبقلاوة.

وأوضحت صحيفة زمان أن الكثير من الزبائن يترددون على المطعم، الذى كان يقدم وقت تأسسه المشروبات الكحولية من ثم خفض مبيعات المشروبات الكحولية إلى 5 فى المائة ثم ألغاها تماما، حيث تشير المعلومات الواردة إلى تراجع نشاط المطعم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الكثافة المرورية بالمنطقة ليقدم المطعم على إغلاق أبوابه، ولم يتم إخلاء المطعم نظرا لكونه أصحابه هم المالكين للمبنى غير أنه لم يتم اتخاذ قرار واضح بعد حول مصير المطعم على أن يتحدد هذا الأمر بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة.