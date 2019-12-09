شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: الدولة المصرية نجحت فى مواجهة الإرهاب.. والإخوان على وشك الانتهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المفكر مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، أن الدولة المصرية نجحت فى التصدى للإرهاب ومحاصرته فى أماكن محدودة للغاية بعدما كانت منتشرا.

وأشار "نوح"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الأجهزة الأمنية سواء قوات الجيش أو الشرطة وجهت ضربات استباقية للجماعات الإرهابية المنبثقة من الإخوان، والأمر نجح بشكل كبير جدا فى محاصر الإرهاب.

وأكد أن جماعة الإخوان بدأت فى مرحلة الانتهاء تماما والاختفاء من الساحة سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تتلقى تمويلات من دول خارجية منذ 88 عاما، وبالتالى لن تنتهى فجأة، إنما نهايتها ستكون خطوة تلو الأخرى، مضيفًا: "الشواهد التى تؤكد نهاية جماعة الإخوان أنها فقدت الظهير الشعبى، سواء داخل مصر أو فى الخارج، فضلا عن ملفات أخرى كحقوق الإنسان وملف الصحة الذى كانت تتاجر به الجماعة".

يذكر أن مؤسسات الدولة تواجه بصفة لحظية عددا كبيرا من الشائعات التى يتم تناثرها من اللجان الإلكترونية للإخوان عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتى يهدف بعضها لتزييف الحقائق وتصدير مشاهد الإحباط للمواطنين.