شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم مغادرة القاعة لتأبين النائب محمد بدوي دسوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أداء البرلمان بعدم مغادرة القاعة العامة لمجلس النواب، لأن الجلسة ستشهد تأبين النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس عن دائرة قسم الجيزة، والذي وافته المنية الاسبوع الماضي، أثناء حفل زفاف نجلته في أحد الفنادق الكبرى.

وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بانه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.

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وحسب القانونيون فإن الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، إعمالاً للقانون والدستور، يعلن خلو المقعد البرلماني في أول جلسة نيابية بعد وفاه النائب البرلماني بعد تلقيه إخطار وزير الداخلية بشأن وفاه العضو، على أن تجرى انتخابات تكميلية تتولاها اللجنة العليا للانتخابات ليشغل بديله المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان.