ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية بالمحافظة. ونشرت المحافظة عبر صفحتها على "فيسبوك"، جداوب الامتحانات، متمنية للطلاب النجاح والتوفيق. وتبدأ الامتحانات يوم 4 يناير المقبل، وتنتهي 23 من الشهر نفسه.

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