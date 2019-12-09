تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان..”لجنة دعم معتقلي حراك الريف” تنزل إلى الشارع

تزامنا مع الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل سنة، أعلنت “لجنة دعم معتقلي حراك الريف”، فرع “الدار البيضاء”، الاحتجاج، بعد غد الثلاثاء، بساحة مارشال بالدار البيضاء.
ودعت اللجنة المذكورة، إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، كما دعت إلى المشاركة المكثفة والفعالة لكل “مناضلي ومناضلات التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية و كل الفعاليات المناضلة”، في هذه الوقفة.
وكانت عائلات معتقلي “حراك الريف”، شاركت في وقفة احتجاجية، نظمت، الاسبوع الماضي في الرباط، أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة “برفع الحصار” عن ناصر الزفزافي، ورفاقه، مؤكدة أنها لم تطلع على أوضاعهم منذ منعت عنهم الزيارة، والاتصالات الهاتفية.
ويحمل ذوو المعتقلين مختلف مؤسسات الدولة المسؤولية عن سلامة أبنائهم، لاسيما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، متهمين الأخير بالتواطئ عبر الصمت على “الانتهاكات الحقوقية”، التي يتعرض لها المعتقلون في سجن رأس الماء.
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