بعد تحقيق كأس الخليج.. ملك البحرين يعلن الاثنين يوم عطلة

أعلن ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفا، مساء أمس الأحد، عن تعطيل كافة الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية في بلاده اليوم الاثنين، وذلك احتفالا بتتويج منتخب البحرين بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن البحرينيون من تحقيق اللقب بعد تفوقهم في المباراة النهائية للبطولة أمس الأحد، على المنتخب السعودي يهدف دون مقابل.

وأحرز اللاعب محمد سعد الرميحي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69 من عمر المواجهة، التي احتضنتها أرضية ملعب خليفة بن عبد ﷲ بنادي الدحيل، علما أن منتخب السعودية أهدر ركلة جزاء بعد مرور 12 دقيقة على ضربة البداية بواسطة سلمان الفرج.

ودخل المنتخب البحريني خانة الدول المتوجة بالكأس الخليجية، إلى جانب الكويت متصدر القائمة بـ10 ألقاب، والسعودية، والعراق، وقطر بـ3 ألقاب لكل منتخب، ثم عمان، والإمارات بلقبين.

يذكر أن النسخة الـ24 من كأس الخليج، احتضنتها الملاعب القطرية خلال الفترة ما بين 26 نونبر الجاري، إلى غاية 8 دجنبر الجاري.