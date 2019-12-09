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9 نقاط تفصل المحافظين عن العمال قبل 4 أيام من انتخابات بريطانيا
الإثنين 9 ديسمبر 2019
أظهر استطلاع للرأي نشر، الأحد، قبل 4 أيام من الانتخابات البريطانية أن حزب المحافظين الحاكم وسع الفارق بينه وبين حزب العمال المعارض من 6 نقاط إلى 9 نقاط.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز بي.إم.جي لاستطلاعات الرأي ونشرته صحيفة "الإندبندنت" أن نسبة التأييد للمحافظين زادت نقطتين لتصل إلى 41 في المئة بالمقارنة باستطلاع الرأي السابق الذي أجراه مركز بي.إم.جي ونشر يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتراجعت نسبة التأييد لحزب العمال نقطة واحدة إلى 32 في المئة.. وزاد التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار نقطة واحدة إلى 14 في المئة وبقي التأييد لحزب "بريكست" عند 4 في المئة.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخرى التي نشرت مطلع الأسبوع أن حزب المحافظين يتفوق على حزب العمال بما يتراوح بين 8 و15 في المئة.
اشترك في استطلاع بي.إم.جي 1542 ناخبا أدلوا بآرائهم عبر الإنترنت بين الرابع والسادس من ديسمبر/ كانون الأول.
ويتجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الانتخابات المقررة، الخميس المقبل، متصدرا استطلاعات الرأي العام، وإن كان بعضها يشير إلى صعوبة فوزه بأغلبية برلمانية.
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