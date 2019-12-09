شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في فنلندا ينتخب أصغر رئيسة للوزراء والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مارين للصحفيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين: "لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة". وأضافت: "لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف".
ووافق الائتلاف الذي تكون قبل ستة أشهر على الاستمرار بنفس برنامجه بعد أن أعلن ريني تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط.
واستقال ريني منذ أيام بعد أن قال حزب الوسط، أحد أحزاب الائتلاف، إنه فقد الثقة به بسبب إدارته لإضراب العاملين في البريد.
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