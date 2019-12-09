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إعصار بيلنا يهدد جزيرة فرنسية 

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار بيلنا يهدد جزيرة فرنسية  والان نبدء بالتفاصيل

تستعد جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار، أمس الأحد، لمواجهة إعصار يقترب من الجزيرة.

وحذرت سلطات الجزيرة من أن الإعصار بيلنا سينتقل إلى المنطقة القريبة من الأرخبيل مساء أمس الأحد.

وأصدرت السلطات تحذيرا أحمر "من مستوى عال" للجزيرة ودعت السكان إلى الحيطة والحذر. ويمثل بيلنا خطرا على المدى القصير قد يؤدي عواقب وخيمة.

وتنتمي جزيرة مايوت من الناحية الجغرافية إلى جزر القمر بين الساحل الشرقي لإفريقيا وجزيرة مدغشقر. وتعد المنطقة الفرنسية فيما وراء البحار جزءا من الاتحاد الأوروبي.

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