شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار بيلنا يهدد جزيرة فرنسية والان نبدء بالتفاصيل
وحذرت سلطات الجزيرة من أن الإعصار بيلنا سينتقل إلى المنطقة القريبة من الأرخبيل مساء أمس الأحد.
وأصدرت السلطات تحذيرا أحمر "من مستوى عال" للجزيرة ودعت السكان إلى الحيطة والحذر. ويمثل بيلنا خطرا على المدى القصير قد يؤدي عواقب وخيمة.
وتنتمي جزيرة مايوت من الناحية الجغرافية إلى جزر القمر بين الساحل الشرقي لإفريقيا وجزيرة مدغشقر. وتعد المنطقة الفرنسية فيما وراء البحار جزءا من الاتحاد الأوروبي.
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