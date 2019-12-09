شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم برامج يعلن خوضه انتخابات الرئاسة في بولندا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الوافد السياسي الجديد، 43 عاما، ركز في إعلانه على التضامن الاجتماعي وحماية المناخ وتحقيق معايير عليا في السياسة البولندية، والتي تتميز بما وصفه "بالنزال الوحشي" بين حزب القانون والعدالة الحاكم وحزب المنصة المدنية المعارض الرئيسي.
وقال في خطاب إعلانه الذي ألقاه على مسرح في جدانسك شمالي بولندا إنه "قد حان الوقت لرجل قادم من القاع لإصلاح ما تم كسره في القمة"، مضيفا: "أريد بولندا التي لا يوجد فيها" إما أو" و"لكن"، أريد بولندا حيث يمكن أن يكون كلا الطرفين على حق".
وصعد نجم هولونيا عندما شارك في استضافة النسخة البولندية لمسابقة "اكتشاف المواهب جوت تالينت"، وهو برنامج تلفزيوني تركه الشهر الماضي بعد 12 موسما.
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