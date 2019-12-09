شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: مجزرة «الخلاني والسنك» جريمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
» جرائم إرهابية
وبحسب «شبكة أخبار العراق»، ذكرت المفوضية في بيان أن استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية.
وفيما أدانت بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي الذي أودى بحياة (29) متظاهرا وإصابة (130) آخرين، طالبت قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005)، والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وهاجم مسلحون من ميليشيات «عصائب الحق» المدعومة من إيران، المتظاهرين، في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، من بينهم عناصر من القبعات الزرق، فيما أعلنت وزارة الداخلية في وقت لاحق، فتح تحقيق في الحادثة.
» ادعاءات العيساوي
من جهة أخرى، تداولت وسائل إعلام محلية ادعاءات للمعاون المنشق عن قيادة التيار الصدري، أبو دعاء العيساوي أوضح فيها مخطط استهداف المتظاهرين في «ساحة الخلاني ومرآب السنك» ليلة الجمعة الماضية، بالزعم قائلا: إن التيار الصدري هو من افتعل هذه المجزرة لتثبيت موقفه كمدافع ومناصر للمحتجين.
ولفت العيساوي إلى أنها تمت بالتنسيق بين قائد الفوج الرابع التابع لـ«سرايا السلام» أبو رضا الصدري، والحاج عباس جليل مسؤول مجاميع القبعات الزرقاء المسؤولة عن حماية المتظاهرين في ساحة الخلاني.
وقال القيادي المنشق عن التيار الصدري في مزاعمه: إن الغاية من ذلك هي اتهام جهات مرتبطة بميليشيات على أنها هي من قامت بهذه المجزرة.
وبحسب مصادر أعفي قائد عمليات بغداد، قيس المحمداوي، من منصبه بسبب وضعه الصحي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، بعد استدعائه من البرلمان مع قادة شرطة بغداد، والدفاع الجوي والفرقة 11 المكلفة بحماية «جانب الرصافة» للتحقيق معهم حول مجزرة ليلة الجمعة الماضية بساحة الخلاني والسنك.
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